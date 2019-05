Benfica planeia abrir academia no Gana

O portal ganês 'Ghana Web' adianta que o Benfica estará a planear a construção de uma academia de formação no naquele país, a qual terá como propósito captar talentos um pouco por todo o continente africano. De acordo com aquela publicação, o projeto terá sido impulsionado pelo agente FIFA Seedorf Asante, que servirá também como ponte para avançar com contactos junto do Ministro do Desporto do país.De resto, o referido empresário esteve recentemente no Estádio da Luz, onde terá acertado os últimos detalhes para avançar com o projeto, seguindo-se agora uma viagem de dirigentes encarnados ao Gana, onde tudo ficará fechado para que as águias se juntem a outros clubes de topo europeus, como o Barcelona, na construção de academias em solo africano.