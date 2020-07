Benfica pode medir forças com Rennes na Liga dos Campeões

O Benfica conhece o adversário da terceira pré-eliminatória no sorteio da Liga dos Campeões a 31 de agosto e tem, para já, apenas uma certeza: a de que os franceses do Rennes são um possível de quatro adversários. Os ucranianos do Dínamo Kiev e os belgas do Gent também estão apurados para esta fase da liga milionária mas não podem defrontar as águias, porque qualquer das destas equipas é cabeça-de-série.

O Krasnodar, carrasco do FC Porto em 2019/20, é neste momento um possível adversário dos encarnados, mas o cenário está dependente do Besiktas. É que os turcos, ao invés dos russos, vão entrar na 2ª pré-eliminatória da Champions. Caso sejam bem-sucedidos, são cabeças-de-série, evitam o Benfica e colocam automaticamente os russos como possíveis adversários da águia. A explicação prende-se com o ranking da UEFA: o Besiktas soma 55 pontos, contra os 35,5 pontos do Krasnodar.

Além de Rennes e eventualmente Krasnodar, há ainda dois emblemas que poderão defrontar a equipa de Jesus na terceira pré-eliminatória. Viktoria Plzen (República Checa), Rapid Viena (Áustria), PAOK (Grécia), AZ Alkmaar (Holanda) e Lokomotiva (Croácia) são as outras equipas que entram na 2ª pré-eliminatória e, caso sigam em frente na competição, poderão vir a encontrar o Benfica.

Os encontros da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões disputar-se-ão a uma mão apenas, nos dias 15 ou 16 de setembro.