Benfica pode ser líder nesta jornada mas continuar atrás na luta do título: perceba o motivo

Com o empate (0-0) do FC Porto na Vila das Aves, o Benfica pode atingir a liderança do campeonato nesta jornada, com os mesmos pontos dos dragões. Mesmo que o consiga, continuará em desvantagem na luta pelo título. Confuso? Passamos a explicar.





Caso o Benfica ganhe ao Rio Ave, em Vila do Conde, esta quarta-feira, vai igualar o FC Porto com os mesmos 64 pontos. Contudo, será a equipa de Bruno Lage a ocupar o primeiro lugar da tabela classificativa do campeonato.Apesar de o FC Porto ter vantagem no confronto direto com o Benfica, fruto de duas vitórias nos dois clássicos desta Liga (3-2 no Dragão e 2-0 na Luz), o regulamento diz que esse critério de desempate só entra em vigor quando estiverem concluídas todas as 34 jornadas do campeonato. Assim, neste momento, o critério de desempate é a diferença entre golos marcados e sofridos e aí o Benfica tem melhor registo. Com um jogo a menos, o Benfica marcou mais 38 golos do que os que sofreu. Já o FC Porto, 34.