Argentinos falam em dívida por Salvio mas Benfica diz que está tudo dentro dos prazos

A emissora argentina TyC Sports adianta esta segunda-feira que o Benfica estará a estudar apresentar uma queixa na FIFA contra o Boca Juniors, devido à falta do pagamento de uma das tranches da transferência de Toto Salvio para o emblema argentino. Segundo aquela emissora, o clube de Buenos Aires terá falhado o pagamento de 2,8 dos 7 milhões acordados na transferência feita no ano passado, algo que terá provocado algum mal-estar na Luz.





De acordo com a TyC Sports, na base deste atraso estará o facto de a direção do Boca Juniors ter sido surpreendida pelo facto de não haver verbas a receber pelas transferências de Darío Benedetto e Nahitan Nández - transações fechadas pela anterior direção -, algo que estariam a contar para acertar contas com as águias. Pese embora esta situação, do emblema xeneize a indicação é que tudo será saldado em breve e não será necessário chegar a um diferendo na FIFA.Questionada por, fonte oficial do Benfica referiu que o clube argentino não tem qualquer dívida por saldar com as águias e que o processo de pagamento segue os prazos definidos.