Benfica poupa no IRS com transferência de Otamendi à conta do 'programa regressar' Lei que entrou em vigor em 2019 permite que antigos residentes voltem com desconto de 50 por cento no imposto sobre o trabalho





MOMENTO. Otamendi chegou a Tires pelas 23h15, tendo viajado no mesmo avião que levou Rúben Dias para Inglaterra

• Foto: Pedro Ferreira