No apronto também esteve Pizzi, médio que falhou o embate da última ronda com o Desportivo das Aves (2-0) devido a castigo, mas que já pode marcar presença em Santa Maria da Feira.



O Feirense-Benfica está agendado para as 18h15, no Estádio Marcolino de Castro.



O Benfica começou esta terça-feira a preparar do duelo de sábado com o Feirense, da 27.ª jornada da I Liga de futebol, com um treino em que o técnico Rui Vitória contou com quatro jogadores dos juniores.De acordo com o site dos encarnados, Pedro Álvaro, Nuno Tavares, Mesaque Dju e Vukotic, todos juniores, marcaram presença no principal relvado do Centro de Estágio do clube, no Seixal, enquanto Salvio e Krovinovic, ambos a recuperar de lesão, continuaram ausentes.

Autor: Lusa