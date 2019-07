Benfica prepara jogo com Anderlecht com duas baixas

André Almeida, com fratura de stress, e Gedson, a recuperar de operação, são os únicos ausentes do treino do Benfica desta terça-feira que decorre num dos campos secundários do Caixa Futebol Campus. Os dois jogadores estão em tratamento.À semelhança de segunda-feira, Grimaldo trabalhou sob as ordens de Bruno Lage sem limitações, assim como Ebuehi, totalmente recuperado de uma gastroenterite que o afastou do treino de sábado.Jonas, que ontem voltou ao Seixal , já não esteve na sessão de trabalho desta manhã.Os encarnados voltam a treinar esta tarde.