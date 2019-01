Benfica prepara jogo com Boavista com quatro novidades

Siga todas as notícias sobre o mercado de transferências

O Benfica já prepara o jogo da Liga NOS com o Boavista, agendado para terça-feira, às 19 horas, na Luz, e contou com quatro novidades na sessão de trabalho deste domingo. Jota, Florentino, Ferro e o guarda-redes Diogo Garrido estiveram às ordens de Bruno Lage num treino que não contou com Castillo, Lema, Ebuehi, Jonas, Fejsa e Svilar, todos a fazer trabalho de ginásio.Antes do arranque do treino, Gabriel falou aos jornalistas que o Benfica "está preparado física e psicologicamente" para os jogos que aí vêm. "Estamos a preparar o jogo da melhor forma possível, queremos fazer uma partida de alto nível, ao nível do Benfica", afirmou, desvalorizando o ciclo de jogos que os encarnados têm pela frente: "estamos bem preparados, temos trabalhado bem, sabendo a importância dos jogos e a proximidade deles. Acho que estamos bem preparados física e mentalmente. Todas as semanas são importantes. Não podemos dar mais ou menos importância a um determinado período. Até ao final tem que ser assim", disse, sublinhando ainda as diferenças entre Bruno Lage e Rui Vitória