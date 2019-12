Benfica presta homenagem a Rogério Pipi: «Ficará imortalizado na história e no coração de todos»

Rogério Pipi, glória do Benfica um dos melhores avançados portugueses dos anos 1940 e 1950, morreu este domingo no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, um dia depois de ter completado 97 anos. O clube da Luz já reagiu à triste numa mensagem assinada por Luís Filipe Vieira.Foi com profunda tristeza e pesar que o Sport Lisboa e Benfica e os seus milhões de Sócios, adeptos e simpatizantes tomaram conhecimento do muito triste falecimento de um dos maiores símbolos do nosso clube, Rogério Carvalho (Pipi).Uma das Glórias que ficarão para sempre na nossa História e na memória de quem durante as décadas de 1940 e 1950 teve o privilégio de assistir às exibições de sonho daquele que é um dos nossos maiores goleadores de sempre e recordista de golos em finais da Taça de Portugal, em que durante 13 épocas no nosso Clube conquistou 10 troféus, com destaque para a Histórica Taça Latina.Em meu nome pessoal e de todos os Órgãos Sociais do Sport Lisboa e Benfica, apresentamos à família e a todos os seus amigos as mais sentidas e comovidas condolências, por um de nós, que para sempre ficará imortalizado na História e no coração de todos os Benfiquistas.Luís Filipe Vieira