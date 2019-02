Benfica processa Francisco J. Marques, SAD do FC Porto, Porto Canal e Aníbal Pinto

O Benfica fez saber esta quinta-feira que vai avançar com processos legais contra Francisco J. Marques, a SAD do FC Porto e o Porto Canal na sequência das alegações de que os encarnados estarão por trás da agressividade dos adversários do FC Porto.As declarações de Aníbal Pinto (comentador da CMTV) também vão merecer análise do departamento jurídico dos encarnados."O Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informa que, face à gravidade e leviandade de recentes afirmações no Porto Canal proferidas pelo diretor de Comunicação do Futebol Clube do Porto, Francisco J. Marques, levantando suspeitas totalmente falsas e absurdas de o Benfica estar por trás de uma suposta agressividade dos adversários do seu clube, decidiu avançar com os competentes processos cíveis e administrativos contra o Futebol Clube do Porto SAD, Porto Canal e o diretor atrás citado.Apresentará também queixas contra a referida SAD e o diretor de Comunicação junto dos órgãos disciplinares da Federação Portuguesa de Futebol e da Liga Portugal e fará uma participação junto da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC).Informamos também que o Sport Lisboa e Benfica, tendo tomado conhecimento das declarações proferidas pelo advogado Aníbal Pinto no programa 'Pé em Riste' exibido na noite da passada segunda-feira na CMTV, e atento à extrema gravidade de que se revestem, excedendo todos os limites, encarregou o seu departamento jurídico de instaurar os procedimentos que o caso justificar, no sentido de obter uma exemplar condenação do autor das mesmas e a indemnização correspondente à gravidade destas."