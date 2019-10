Benfica procura descolar na Liga Jovem

A equipa sub-19 do Benfica procura hoje isolar-se na liderança do Grupo G da UEFA Youth League, batendo o Lyon, a partir das 15h00, no Seixal. As duas equipas somam seis pontos.

As águias golearam (7-1) no último jogo, no reduto do Zenit, e o técnico Jorge Maciel frisou, à BTV: "Não trouxemos apenas o resultado da Rússia. Trouxemos responsabilidade, compromisso e orgulho muito grande naquilo que fizemos. Temos de tentar manter o nível."

Maciel repetiu a convocatória do último jogo: Celton, Kokubo e Samuel Soares (guarda-redes); João Ferreira, Pedro Álvaro, Morato, Fábio Baptista, Tomás Araújo e Tiago Araújo (defesas); Rafael Brito, Camará, Tiago Dantas, Embaló, Tiago Gouveia, Jocu e Paulo Bernardo (médios); Gonçalo Ramos, Henrique Araújo e Jair Tavares (avançados).