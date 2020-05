Benfica propõe-se partilhar vídeos de crianças desaparecidas em todo o Mundo

A iniciativa 'Football Cares' é levada a cabo pelo Centro Internacional para as Crianças Desaparecidas e Exploradas (ICMEC), apoiada pela Associação Europeia de Clubes (ECA) e da FIFA, e tem como objetivo unir esforços entre os agentes do futebol europeu para ajudar a encontrar crianças e jovens. O Benfica, que integra o conselho de administração da ECA, é o único clube português signatário de um projeto que terá a sua parte mais visível a 25 de maio.





Nesse dia em que se cumpre o Dia Internacional das Crianças Desaparecidas, os mais de 50 clubes envolvidos irão através dos seus canais de media e redes sociais partilhar vídeos de crianças das quais se perdeu o rasto por todo o Mundo."Todos os anos, mais de um milhão de crianças desaparecem em todo o Mundo e uma criança desaparecida é uma criança vulnerável. Enquanto que a maioria regressa de forma rápida e segura a casa, muitas delas permanecem perdidas por grandes períodos de tempo. Neste Dia Internacional das Crianças Desaparecidas sentimo-nos honrados por ter o apoio da comunidade do futebol mundial. Com uma quantidade gigante de seguidores e um alcance global que esses clubes podem espoletar, esperamos que alguém em algum lugar possa reconhecer uma das crianças desaparecidas nos vídeos de forma a que elas se possam reencontrar-se com os entes queridos", vincou o CEO da ICMEC, Bob Cunningham.O Centro Internacional para as Crianças Desaparecidas e Exploradas (ICMEC) desenvolve trabalho há mais de 20 anos que junta 30 países de forma a manter as crianças seguras e afastadas de abusos sexuais, raptos e exploração.Além do Benfica, clubes de topo como Barcelona, Valencia, Liverpool, Atletico Madrid, Athletic Bilbao, Juventus, Inter Milão, Borussia Dortmund, Roma, Lazio ou Chelsea também se associaram a esta causa nobre.