Benfica provisoriamente na liderança após vitória suada em Tondela

O Benfica ascendeu este domingo de forma provisória à liderança da Liga NOS, graças a uma vitória pela margem mínima diante do Tondela, por 1-0. Ferro, aos 19 minutos, fez o único golo do jogo.





As águias chegam desta forma aos 21 pontos, mais 2 do que o Famalicão, formação que joga a partir das 17:30 diante do FC Porto. Caso os famalicenses tropecem diante dos dragões, a turma de Bruno Lage fica no comando da prova, ainda que possa dar-se o caso de ser em igualdade com o FC Porto.