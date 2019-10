Benfica próximo de 'roubar' jovem promessa a Jorge Jesus

Sempre atento ao mercado em busca de jovens talentos, o Benfica terá fixado a sua atenção nos tempos recentes no defesa central Lucas Freitas, segundo adianta o Globoesporte. De acordo com o portal brasileiro, os encarnados estão muito atentos à situação do defensor do Flamengo, especialmente pelo facto de estar a dois meses do final do seu vínculo com os cariocas, o que permitiria a sua chegada sem qualquer negociação direta com o Fla.O Flamengo até tentou a sua continuidade, mas as sucessivas propostas foram recusadas pela equipa que gere a carreira do jogador, que não concorda essencialmente com a questão salarial nem com o tempo de contrato que o clube estará a propor.No meio deste impasse, a primeira consequência acabou por ser o afastamento da equipa de Sub-20 (onde o jogador estava integrado), algo que acabou por deixá-lo incomodado e a ponderar seriamente partir rumo a outras paragens. É aí que surge o Benfica, clube que segundo o Globoesporte é mesmo "o principal candidato" a ficar com o jogador.Lembre-se que no mercado de verão o Benfica já havia apostado em Morato, do São Paulo, defensor pelo qual pagou 6 milhões de euros.