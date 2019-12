Benfica qualifica-se para os 'quartos' da Premier League International Cup

O Benfica qualificou-se pela segunda vez para os quartos-de-final da Premier League International Cup. As águias esperavam que o Newcastle não vencesse para rumar para a fase a eliminar e assim aconteceu já que a formação sub-23 dos magpies perdeu com o Blackburn Rovers (2-3).Os encarnados orientados por Renato Paiva findaram o grupo C da prova com sete pontos, fruto de duas vitórias por 2-1 alcançadas ante o Hertha Berlim e Blackburn Rovers além de uma igualdade (1-1) frente ao Newcastle.Na única vez que o Benfica rumou à fase a eliminar, em 2015/16, acabaria por ser eliminado pelo FC Porto, por 1-0. O único golo dessa partida foi apontado por Gleison frente a uma formação encarnada onde pontificava Ferro, hoje titular de Bruno Lage.Além do clube da Luz, os ingleses do Derby County são os únicos também confirmados na próxima fase.