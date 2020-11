«Benfica quer descarregar a frustração»

O treinador do Rangers, Steven Gerrard, reconhece o bom momento do Benfica no Grupo D da Liga Europa e tem uma teoria. “Estão desiludidos por não terem entrado na Liga dos Campeões e provavelmente querem descarregar a frustração nos adversários. Parece ser o caso, tendo em conta os resultados e exibições”, considerou o técnico, antes da partida para Lisboa. Em conferência de imprensa, a antiga glória do Liverpool garantiu que os escoceses “estão confiantes num resultado positivo”. “Estamos ansiosos por este jogo mas, ao mesmo tempo, é uma dificuldade. O Benfica é uma equipa fantástica, tem jogadores muito bons técnica e taticamente, um treinador com muita experiência, mas estamos confiantes”, vincou.

O ex-internacional inglês, de 40 anos, quer tentar explorar as fragilidades das águias, apesar de desvalorizar a derrota sofrida com o Boavista, por 3-0. “Vimos o último jogo, mas não é nesse que nos vamos concentrar. Todas as equipas, durante a temporada, podem ter um jogo menos bom e cometer erros. O Benfica demonstrou ser uma equipa excelente, bem organizada defensivamente e com jogadores talentosos no ataque. Todas as equipas têm falhas e vamos tentar explorá-las”, afirmou.

Sobre os jogadores em evidência nos encarnados, Gerrard não se quis alongar, pois considera que “cada um tem as suas forças”. Ainda na Escócia, porém, elogiara a “experiência de Otamendi e Vertonghen”.

Jordan Jones e Edmundson estão suspensos pelo clube por terem violado o protocolo de segurança relativo à Covid-19.