Benfica quer mais títulos de Jorge Jesus

O Benfica assinalou ontem a 250ª vitória de Jorge Jesus ao leme das águias, alcançada com o 1-0 diante do Marítimo, no domingo, número considerado um “marco importante” no “assinalável percurso” do treinador.

“Que Jorge Jesus continue a acrescentar muitas vitórias, títulos e troféus pelo Benfica ao seu currículo pessoal, é o que todos desejamos”, pode ler-se na publicação ‘News Benfica’.

Noutro âmbito, Jesus é um dos protagonistas do livro ‘Espaços indefensáveis’, editado em Espanha em dezembro, e da autoria de Andrés Bretones. O analista, preparador físico e treinador explicou à BTV que JJ, um dos técnicos que é motivo de capa (a par de Marcelo Bielsa, Xavi e Roberto Moreno) lhe serve de inspiração. “Desfruto da forma como ele joga, aprendi muito com o dinamismo e as ideias”, declarou Bretones.