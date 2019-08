Benfica quer pôr ponto final na "caça ao Rafa"

O Benfica fez esta segunda-feira um apelo para pôr ponto final àquilo que denomina de "caça ao Rafa". Na sua newsletter diária, os encarnados sublinham que o camisola 27 tem sido "alvo e vítima de sucessivas faltas e entradas muito duras" e aponta à arbitragem.



"Uma nota final para a necessidade de se proteger o talento. Qualquer que seja a cor do clube e jogadores – existindo esta referência porque Rafa começa a ser alvo e vítima de sucessivas faltas e entradas muito duras como única forma de o parar – apela-se somente por uma criteriosa e rigorosa aplicação das leis do jogo que termine com esta espécie de 'caça ao Rafa'", pode ler-se.





Recorde-se que Rafa foi, mais uma vez, o 'abre latas' do Benfica e abriu caminho para a vitória frente ao Belenenses SAD no encontro da 2.ª jornada da Liga, no sábado. Com um golo e uma assistência, o extremo encarnado recebeu o prémio de Homem do Jogo.