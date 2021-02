Benfica questiona arbitragens e pede respostas urgentes

O Benfica coloca esta segunda-feira em causa várias decisões de arbitragem, nomeadamente no jogo de domingo com o Moreirense, e pede um "cabal e urgente esclarecimento".





Árbitro consulta imagens, reverte penálti para o Benfica e dá amarelo a Weigl por simulação Árbitro consulta imagens, reverte penálti para o Benfica e dá amarelo a Weigl por simulação

O resumo do Moreirense-Benfica: golos, casos e outros lances O resumo do Moreirense-Benfica: golos, casos e outros lances

Na newsletter diária, o clube da Luz, além da partida de Moreira de Cónegos faz referência a outros encontros e diz que "ficaram grandes penalidades por assinalar nos jogos frente ao Nacional da Madeira e Vitória de Guimarães, erros que somados custaram 6 pontos nas últimas três semanas da competição"."O Sport Lisboa Benfica tem, desde o início da época, demonstrado uma postura construtiva e credibilizadora na defesa do espetáculo e da promoção do futebol português. Nesse sentido, e perante o que se passou no jogo diante do Moreirense, cumpre-nos endereçar as seguintes questões, para as quais o Benfica requer uma resposta urgente:1 – Por que razão tendo sido assinalado um penálti sobre o jogador Weigl - uma decisão consonante entre árbitro e assistente -, decidiu o VAR intervir, apesar de não ter havido um erro factual, objetivo e evidente tal como justifica o protocolo?2 – As imagens mostradas ao árbitro para apreciação do lance em que assinala penálti sobre Weigl incluíram o ângulo da câmara de baliza e de topo que revelam, de forma evidente, o toque no pé do jogador do Benfica? Se não foram incluídas, por que razão foram sonegadas?3 – Por que razão o VAR não dá indicação ao árbitro para ver o lance de penálti claro sobre Vertonghen, ocorrido aos 60 minutos?Para além de um cabal e urgente esclarecimento destes factos, o Sport Lisboa e Benfica relembra que ficaram grandes penalidades por assinalar nos jogos frente ao Nacional da Madeira e Vitória de Guimarães, erros que somados custaram 6 pontos ao Benfica nas últimas três semanas da competição."