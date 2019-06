Benfica reafirma: não há negociações com o Atlético Madrid por João Félix

Fonte do Benfica garantiu aque não está a negociar com o Atlético Madrid a forma de pagamento da cláusula de rescisão de João Félix por parte dos colchoneros, como adiantou esta quarta-feira o jornal 'AS' . Os encarnados explicaram ao nosso jornal que apenas aguardam que o clube espanhol faça a transferência daquele montante para que a venda seja efetivada.Entretanto, o avançado já deixou Madrid, onde esteve nos últimos dois dias , e prosseguiu as suas férias, aguardando pela confirmação para voltar a Espanha e ser apresentado no Wanda Metropolitano. Comoadiantou, Félix esteve ontem no estádio do At. Madrid, conhecendo a casa que o vai acolher nas próximas cinco temporadas, e já foi apresentado a várias pessoas da estrutura. Proibido de prestar declarações aos órgãos de informação, pelo menos até que seja apresentado, o atacante, sabe o nosso jornal, ficou entusiasmado com o que viu, nomeadamente o estádio, palco da recente final da Liga dos Campeões vencida pelo Liverpool, diante do Tottenham.A transferência por 120 M€ tornará João Félix no quinto jogador mais caro da história, apenas superado por Ousmane Dembélé, Phillipe Coutinho, Mbappé e Neymar.