Benfica reage ao empate em Portimão: «Engana-se quem pensar que o título está entregue»

Um dia depois de ter empatado com o Portimonense (2-2) no Algarve, o Benfica sublinhou as "oito finais" que tem pela frente até ao final do campeonato.





"Quanto mais depressa reagirmos, mais próximos estaremos de regressar ao trilho do título, o qual nos habituámos a percorrer nos últimos anos (...). Objetivamente, está tudo em aberto. Temos oito finais pela frente e estamos a apenas dois pontos da liderança. No ano passado, esta equipa já demonstrou que tem capacidade e ambição para se manter na luta pelos objetivos do clube", pode ler-se na News Benfica desta quinta-feira que avalia o jogo de ontem com o "contraste entre uma primeira parte muito satisfatória e uma segunda parte inesperadamente antagónica às pretensões" das águias.E prosseguem: "Como nos tem ensinado esta edição do campeonato, aliás à semelhança de outras num passado recente, engana-se quem pensar que o título está entregue quando faltam ainda oito jornadas e distamos apenas dois pontos do líder. O Benfica nunca desistirá, os benfiquistas nunca desistirão, a nossa equipa nunca desistirá".A falta de público nas bancadas foi igualmente tema da newsletter. "Disputadas duas jornadas após a retoma das competições, começamo-nos a aperceber das dificuldades que a paragem prolongada e a ausência de público nas bancadas significam para todas as equipas. As suspeitas de como as equipas reapareceriam após quase três meses sem competição confirmaram-se, notando-se alguma falta de ritmo generalizada, bem como um impacto negativo causado pela ausência do calor humano nas bancadas. Porém, este é o contexto que se nos apresenta, que é igual para todos e não depende dos clubes a sua alteração. É com ele que temos de lidar".