Benfica reage ao falhanço na Champions: «Estamos no princípio da construção de uma grande equipa»

O Benfica assegura esta quarta-feira que a derrota por 2-0 com o PAOK, que determinou a eliminação da Champions, não abalou a confiança na realização de uma boa temporada.





"O desaire de ontem na Grécia não abala a nossa convicção de que poderíamos e deveríamos ter alcançado o apuramento para o play-off de acesso à Liga dos Campeões. Temos um plantel forte, recheado de talento, liderado por uma equipa técnica com muitas e sólidas provas dadas e os reforços que jogaram demonstraram a sua inequívoca qualidade", pode ler na News Benfica.Os encarnados consideram que a equipa "mereceu, indiscutivelmente, um melhor resultado, nomeadamente na primeira parte, em que foi claramente superior, mas a falta de eficácia penalizou-a severamente".O Benfica deixa uma mensagem de confiança. "Há muito para conquistar ainda este ano e é nos momentos difíceis que mais deveremos apoiar a nossa equipa. Estamos ainda no início da época e no princípio da construção de uma grande equipa", referiu."Juntos estaremos sempre mais próximos dos triunfos que todos desejamos e para os quais tanto se tem trabalhado", frisou."Estamos convictos e esperançados de que, no futuro, encararemos este revés como um infeliz percalço no caminho vitorioso da nossa equipa. Acreditamos muito no seu valor", conclui.