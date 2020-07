Benfica reage às declarações de Carlos Padrão: «É um testa de ferro de Alexandre Pinto da Costa»

Fonte oficial do Benfica reagiu às declarações de Carlos Padrão, amigo de Jorge Jesus, que no programa da CMTV 'Hora Record' apelidou Luís Filipe Vieira de "crápula" e "escroque". De acordo com esta fonte do clube da Luz, estas declarações são "inqualificáveis e ultrapassam todos os limites da boa educação", considerando ainda que Carlos Padrão não passa de "um testa de ferro de Alexandre Pinto da Costa", empresário e filho do presidente do FC Porto, Pinto da Costa.





"Nunca tinha feito nenhum negócio no futebol, nem é agente de nenhum jogador. Desde que funciona como testa de ferro do Alexandre fez o Marchesín, Marcano (não fez nada para se desvincular da Roma, foi o empresário do jogador que tratou), Saravia, Luis Díaz, Papalele. Estranho como num ano foi o 'agente' que mais jogadores colocou no Porto, ele que nunca tinha colocado um jogador. E agora para fazer um frete ao dono, vem com insultos para a televisão", sublinha esta fonte das águias.