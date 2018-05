Continuar a ler

A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD está a acompanhar atentamente todos os acontecimentos decorrentes da operação hoje tornada pública sobre as investigações em curso junto da Sporting SAD e que alargam os alegados atos de corrupção aos jogos da Primeira Liga da atual época de futebol profissional.Nesse sentido, aguardamos que as entidades competentes da Justiça desportiva e cível desenvolvam o seu trabalho com o necessário rigor e tranquilidade em defesa da verdade desportiva.Neste momento, não podemos deixar de realçar que a omissão e o silêncio de todas as autoridades sobre o grave crime de roubo da correspondência privada do SLB, e a sua pública divulgação através de um pretenso porta-voz, terão certamente contribuído para afirmação de um clima de total impunidade e de errada perceção de que o crime compensa.O crime organizado de que a Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD foi vítima, as ameaças sistemáticas sobre as equipas de arbitragem e a eventual corrupção de atletas, numa época marcada por uma aliança de opacos contornos entre os seus rivais, mancharam irremediavelmente a salutar competição em diferentes modalidades.