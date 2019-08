Benfica reage às palavras de Héldon: «São declarações que falam por si»

O Benfica reagiu às declarações de Héldon , jogador que passou pelo Rio Ave e negou que tenha visto indícios de aliciamento aos vila-condenses para perderem com as águias.Através da publicação 'News Benfica' e partilhando as respostas do agora jogador do Al Taawon, as águias afirmam que as palavras do "antigo jogador do Sporting e confesso adepto leonino" são "declarações que falam por si".Na mesma publicação, os encarnados felicitaram João Cancelo pela sua nova etapa no Manchester City, desejando que o jogador, "mais uma das várias pérolas do Seixal", possa "demonstrar toda a sua qualidade" em Inglaterra.