Benfica reage: «Depois da expulsão com o Guimarães, penálti fantasma com o Portimonense»

O FC Porto venceu este domingo por 3-2 no estádio do Portimonense, em jogo da quinta jornada da Liga NOS e o Benfica já comentou o trabalho da equipa de arbitragem."Depois da expulsão com o Guimarães, penálti fantasma com o Portimonense. Por este andar vão superar os 10 pontos da época passada. Um recorde que imaginávamos imbatível, mas pelos vistos", disse fonte oficial dos encarnados.Um golo de Marcano aos 90+8 minutos 'salvou' o vice-campeão nacional, que esbanjou uma vantagem de dois golos, materializada por Alex Telles (25 minutos, de penálti, antes de ser expulso, aos 90+2) e Zé Luís (45), mas permitiu que os algarvios igualassem no espaço de três minutos, com tentos de Dener (74) e Koki Anzai (77).