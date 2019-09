Benfica recebe acima de 100 milhões pela venda de João Félix

O Benfica vendeu João Félix ao At. Madrid por 126 milhões de euros, mas aos cofres do clube apenas chegaram 100 milhões. Domingos Soares de Oliveira, administrador da SAD benfiquista, explicou porquê num encontro com jornalistas para explicar as contas do exercício da temporada 2018/19.





"O Benfica recebe 126 milhões de euros pelo João Félix, mas desse valor é preciso deduzir os encargos com o agente que nos apoiou nessa operação. Do ponto de vista líquido, as contas são fáceis de fazer. Entram 126 milhões e em termos de impacto nas contas será acima de 100 milhões de euros", explicou, tendo salientado ainda que a venda do avançado não teve impactos nas contas do exercício da última época. .