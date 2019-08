Benfica recebe verba pela transferência de Renato Sanches para o Lille

O Benfica vai receber 500 mil euros pela transferência de Renato Sanches do Bayern Munique para o Lille . Esta verba é proveniente do mecanismo de solidariedade da FIFA, pois os encarnados são um dos clubes formadores do internacional português, juntamente com o Bayern Munique - este regulamento reserva 5 por cento do valor da transferência para os clubes que formaram o jogador entre os 12 e os 23 anos.Comodeu conta, o médio, de 22 anos, vai para o clube francês por 20 milhões de euros e o Benfica receberá uma fatia na condição de emblema onde Renato fez a sua formação. Tendo o futebolista representado as águias entre os 10 e os 18 anos, a SAD encarnada fica com direito a 2,5 por cento, precisamente metade, o que equivale a 500 mil euros.O centro-campista saiu em 2016 da Luz rumo ao Bayern, por 35 M€, mais 45 M€ por objetivos. Porém, ao cabo de três temporadas na Baviera, nunca conseguiu afirmar-se e pelo meio foi mesmo emprestado ao Swansea. Agora, irá experimentar a Ligue 1.