Benfica recebeu troféu da International Champions Cup na quinta-feira

O Benfica vai receber o troféu relativo à conquista da International Champions Cup na próxima quinta-feira. A organização da ICC far-se-á representar no nosso país para formalizar este gesto, uma vez que o emblema da Luz só carimbou a vitória na prestigiada competição de pré-temporada no último sábado, depois do empate do Manchester United (2-2), que precisava de vencer com mais de dois golos de diferença para bater as águias e subir ao topo da tabela classificativa.

Com três vitórias (Chivas, Fiorentina e AC Milan), os encarnados garantiram a primeira vitória neste torneio internacional, com Luís Filipe Vieira não só a elogiar a performance, mas também a apontar já à presença em 2020.