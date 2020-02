Benfica recebido por centenas de adeptos em Gaia

O plantel do Benfica foi recebido por centenas de adeptos na chegada a Vila Nova de Gaia, onde pernoitará tendo em vista o clássico com o FC Porto. A comitiva das águias teve até algumas dificuldades em chegar à unidade hoteleira gaiense, já que se formou um enorme cordão de adeptos que atrasou a passagem do autocarro durante vários minutos.





A situação acabou por ser controlada pela polícia, que depois abriu caminho ao veículo que transportava os jogadores, que pouco tempo depois conseguiu então chegar à zona reservada. Ali, também em clima de euforia, Bruno Lage e Luís Filipe Vieira foram os primeiros a deixar o autocarro, com Rúben Dias, Pizzi e Vlachodimos a serem os mais acarinhados pelos fãs à saída.