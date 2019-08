Benfica reconhece dificuldade em segurar jovens "face ao assédio" de "clubes europeus ricos"

O Benfica grande dedicou a sua newsletter diária desta quinta-feira à formação e reconheceu que muitas vezes é difícil segurar os jovens craques no Seixal."A grande dificuldade é conseguir mantê-los o maior número de anos possível face ao assédio que a sua qualidade merece por parte dos mais ricos clubes europeus", escrevem os encarnados. "São jogadores que reconhecidamente têm qualidade para jogar em qualquer das principais equipas do mundo e alguns já com títulos internacionais ao serviço da seleção."O clube constata também, "com enorme satisfação ", que a "base do onze titular mais vezes utilizado esta época" tem "uma maioria de jogadores nacionais": Ferro; Florentino; Nuno Tavares; Pizzi; Rafa; Rúben Dias. Aos quais acrescem outros sete que estão no plantel: André Almeida, Chiquinho, David Tavares, Gedson, João Ferreira, Jota e Tomás Tavares. Isto sem contar com Nuno Santos, Pedro Álvaro e Tiago Dantas que, tendo integrado o estágio de pré-época, "estão neste momento na equipa B".A finalizar uma palavra para o clássico de sábado, com o FC Porto: "Da nossa parte, foco total aos verdadeiros protagonistas – os treinadores e os jogadores – e à sua arte e magia que apaixona milhões."