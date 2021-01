Benfica reconhece "qualidade indiscutível" do FC Porto mas avisa: «Ganhar é a palavra de ordem»

O Benfica defronta esta noite (21 horas) o FC Porto no Estádio do Dragão com um único pensamento: a vitória. "Ganhar é a palavra de ordem, o objetivo que norteia qualquer equipa que represente as nossas cores e o nosso emblema, independentemente do valor do adversário, da importância do jogo ou do local em que a partida se realiza", pode ler-se na News Benfica desta sexta-feira.





"Não nos custa reconhecer que, daqui a umas horas, teremos pela frente um oponente cuja qualidade é indiscutível, que beneficia do teoricamente favorável fator casa e que, por certo, se apresentará muito motivado para alcançar um resultado consonante com os seus objetivos. Mas também a nossa equipa tem os seus argumentos e é com o triunfo em vista que entrará mais logo em campo (...) Acresce a circunstância de haver ainda muito campeonato por disputar, pelo que, não obstante a óbvia importância do jogo, não deixando de ser um clássico, o mesmo não se reveste de um carácter decisivo".Os encarnados sublinham ainda que "ambas as equipas partem para este jogo em pé de igualdade, seja na classificação, seja nas condições possíveis para a preparação do clássico, em função da calendarização sobrecarregada, idêntica para ambas". "E também o histórico recente de jogos entre FC Porto e Benfica, no Dragão, é revelador do equilíbrio que tem pautado este encontro (nos últimos quatro jogos, dois empates e uma vitória para cada lado; nos últimos oito, Benfica e FC Porto festejaram o triunfo três vezes cada), acrescentam.