Benfica reconheceu em 2012 os privilégios dados às claques do clube

Emails do Benfica datados de 2012, a queteve acesso, dão conta de um protesto de um sócio relativamente à discrepância de preços do Red Pass para associados e para claques, questionando-se o clube sobre qual a sua posição relativamente aos grupos de adeptos organizados e se todos são tratados de forma igual. Uma reclamação que chegou até Domingos Soares Oliveira, que admitiu estas diferenças "absurdas" no preçário e as considerou mesmo "discriminação negativa".Sublinhando que teria de ser dita a verdade a este sócio mas "sem o pôr por escrito", o administrador-financeiro da SAD das águias apelidou mesmo as claques de "uns bandalhos que não conhecem dono". Ao mesmo tempo, explicou que a solução passaria por haver zonas do estádio que teriam o mesmo preço de que beneficiam os GOA.