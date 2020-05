Benfica recorda conquista do tetracampeonato: «Este feito não surgiu por acaso»

Faz quarta-feira, 13 de maio, três anos, que o Benfica conquistou o inédito tetracampeoanto, "um feito há muito desejado por todos os benfiquistas" e que o canal do clube vai destacar durante esta semana, com várias emissões especiais, com declarações dos protagonistas, como Jonas e Luisão. Para já, o Benfica destacou o feito na newsletter diária, recordando que aquela foi a sexta oportunidade que as águias tiveram para conquistar o quarto campeonato consecutivo, depois de cinco tentativas falhadas.





"Amanhã, quarta-feira, fará três anos que conquistámos o inédito Tetra. Naquele final de tarde de 13 de maio de 2017, na penúltima jornada do campeonato, a nossa equipa obteve um brilhante triunfo ante o Vitória de Guimarães, por 5-0, consolidando, com muita classe e enorme competência, o percurso iniciado, quase quatro anos antes, de absoluto domínio do futebol português. Este era um feito há muito desejado por todos os benfiquistas. Tratava-se da sexta tentativa desde a longínqua temporada 1938/39, a primeira em que o Benfica se apresentou com o estatuto de tricampeão nacional. Novas oportunidades surgiram em 1966, 1970, 1974 e 1978, mas em nenhuma delas conseguimos o tão almejado Tetra, até que, em 2017, finalmente quebrámos o enguiço", pode ler-se na News Benfica, que deu conta do "feito", explicando, ainda, qual foi a base para aquele sucesso."Este feito não surgiu por acaso. Antes refletiu anos de política desportiva acertada e de recuperação económico-financeira, as quais permitiram títulos e, em simultâneo, o enquadramento ideal para a preconizada revolução do modelo estratégico do clube, em que a formação passou a ser um dos seus pilares fundamentais. Foram muitos os atletas da formação lançados na primeira equipa ao longo das épocas do Tetra, grande parte deles essenciais para as nossas vitórias. Ao que se acrescenta o título da temporada passada, o da reconquista, já com Bruno Lage no comando da equipa técnica e com a esmagadora maioria dos atletas que compõem o presente plantel".