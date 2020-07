Benfica recorda trajeto de Jorge Jesus: «Habituou o público a futebol com nota artística»

O Benfica recordou no seu site alguns dos principais números e conquistas de Jorge Jesus na sua primeira passagem pelo clube, entre 2009 e 2015. No texto, é feita menção aos troféus conquistados em Portugal, que o tornaram no treinador mais titulado (10) da história das águias, mas também no que mais jogos (321) e vitórias (225) logrou no comando da equipa de futebol.





No que toca às competições internacionais, o clube encarnado lembra que "com Jorge Jesus na liderança técnica o Benfica regressou às finais europeias", em 2013 e 2014, onde acabaria por ser derrotado por Chelsea e Sevilha, respetivamente."Habituou o público a um futebol com nota artística e de alta rotação", pode ler-se ainda no texto.