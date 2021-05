Benfica recorre para o TAD do castigo de Rui Costa

O Benfica recorreu para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD), apresentando providência cautelar, da suspensão de 16 dias aplicada ao vice-presidente e administrador das águias, Rui Costa. Isto depois do Pleno do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) ter indeferido o primeiro recurso dos encarnados.





Expulso no encontro com o FC Porto por Artur Soares Dias, depois de reclamara pela não amostragem do segundo amarelo a Pepe, Rui Costa viajou com a equipa para a Madeira, mas ficou fora do banco. O dirigentes teve de assistir ao encontro com o Nacional da tribuna, uma vez que o órgão federativo deu nega às pretensões do Benfica.Os encarnados decidiram avançar para outra instância, nomeadamente para o TAD, a exemplo do que já fizeram Sporting, com Palhinha e Rúben Amorim, e FC Porto, com Sérgio Conceição.Assim que foi conhecido o castigo de Rui Costa, as águias sublinharam as suas intenções. "O Sport Lisboa e Benfica irá recorrer da decisão do Conselho de Disciplina, prometendo esgotar todas as possibilidades que impeçam que este escândalo – mais um – seja consumado", clarificaram, em comunicado.