Benfica reforça equipa de juvenis com avançado do V. Guimarães

O Benfica anunciou no seu site a contratação de João Resende, avançado de 16 anos proveniente do V. Guimarães, que vai reforçar a equipa de juvenis dos encarnados.Em 2018/19 João Resende atuou no Campeonato Nacional de sub-17, sendo ainda sub-16, tendo alinhado em 32 jogos e marcado 15 golos. Na época anterior (2017/18), marcou 27 golos em 25 jogos pelos iniciados do Vitória de Guimarães, isto no Campeonato Nacional da categoria. Contas feitas, nas últimas duas épocas fez um total de 42 golos.O avançado jogou duas épocas no Centro de Formação e Treino Benfiquista em Braga, entre 2013 e 2015, desta forma, prepara-se para fazer a 3.ª época de águia ao peito.Tem 13 internacionalizações e 7 golos marcados nas seleções.