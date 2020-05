Benfica regressa aos treinos no Seixal

O Benfica regressou, esta segunda-feira, aos trabalhos no Seixal, após a interrupção das competições desportivas, face à pandemia de Covid-19.





O primeiro a entrar nas infraestruturas das águias foi o treinador da equipa principal, Bruno Lage, às 8h16, que acenou, à entrada, aos jornalistas presentes no Seixal.Depois do treinador, foi a vez dos jogadores começarem chegar às infraestruturas das águias. André Almeida foi o primeiro a chegar, por volta das 8h43, seguido de David Tavares, à boleia de Nuno Tavares, e de Gabriel, que providenciou transporte a Vinícius, os últimos quatro chegaram às 8h47. Um minuto depois, foi a vez de Jardel chegar às infraestruturas das águias, com Vlachodimos (8h51) e Jota (8h52) a concluírem, assim, o primeiro grupo de trabalho.O defesa-central Ferro foi o primeiro jogador do segundo grupo de trabalho a chegar ao Seixal (9h52), seguido do guarda-redes belga Mile Svilar, que entrou nas instalações do Benfica cinco minutos depois do colega de equipa. Álex Grimaldo (10h11) e Rúben Dias (10h17) foram os últimos dois jogadores. Recorde-se que deste grupo pertenciam ainda o lateral-direito André Almeida e o lateral-esquerdo Nuno Tavares, que chegaram ao Seixal na primeira parte da manhã desta segunda-feira.