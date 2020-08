Benfica regressa hoje ao trabalho para preparar duelo com Belenenses SAD

Depois de um dia de folga, a equipa do Benfica regressa hoje ao trabalho para continuar a preparação e também ultimar o jogo-treino com o Belenenses SAD, amanhã. Será o terceiro teste de pré-época da águia, depois das vitórias diante da equipa B (4-0) e do Estoril (4-1). No dia seguinte, quarta-feira, o adversário é o Farense, que esta temporada subiu à 1ª Liga.

A 2 de setembro, haverá ensaio com o Sp. Braga, mas antes e depois do particular com os arsenalistas os encarnados ainda farão mais jogos, sendo que pelo menos um deles será com uma equipa espanhola. O primeiro desafio oficial – a 3ª pré-eliminatória da Champions – será a 15 ou 16 de setembro.