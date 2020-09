O Rennes é o adversário mais cotado que os encarnados vão enfrentar nesta pré-temporada. A equipa francesa acabou no 3ºlugar em 2019/20 na Ligue 1.





As equipas já estão a fazer o aquecimento no relvado. Darwin Núñez está muito sorridente na nova casa.Vlachodimos; Gilberto, André Almeida, Ferro e Nuno Tavares; Weigl, Pizzi, Pedrinho e Everton; Rafa e Vinícius.Leo Kokubo, João Ferreira, Morato, Grimaldo, Samaris, Gabriel, David Tavares, Diogo Gonçalves, Cervi, Chiquinho, Dyego Sousa e Darwin.- Adel Taarabt está fora do encontro. Segundo o boletim clínico divulgado pelas águias, o internacional marroquino está a contas com uma entorse no tornozelo direito e, por isso, não será opção para Jorge Jesus. De fora continuam Helton (traumatismo no ombro esquerdo) e Jardel (entorse no joelho esquerdo), também ausências garantidas esta tarde/noite no Estádio da Luz.- Para o jogo de hoje, existe a expectativa de poder ver novamente Alejandro Grimaldo em ação. O lateral espanhol não joga desde junho, quando se lesionou em Portimão, estando já apto para a competição após recuperar de um lesão muscular na coxa esquerda.- Jorge Jesus recebeu ontem mais um reforço para o plantel 2020/21 e não se trata de um jogador qualquer. Darwin Núñez, ex-Almería, tornou-se na mais cara compra de sempre em Portugal depois de o Benfica ter acertado desembolsar 24 milhões de euros pelo internacional pelo Uruguai. Ficou blindado com uma cláusula de 150 milhões de euros. O avançado, de 21 anos, já treinou este sábado de manhã no Benfica Campus em conjunto com os restantes companheiros.- No caso de ser bem sucedido, o clube da Luz segue para o playoff onde terá pela frente os russos do Krasnodar, numa eliminatória jogada a duas mãos, sendo a segunda na Luz.- Depois deste encontro, os encarnados terão o primeiro jogo oficial, em solo grego. O Benfica defronta o PAOK, em Salónica, a 15 de setembro, a contar para a 3ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões. A eliminatória ocorrerá em jogo único.- A equipa de Jorge Jesus soma até agora todos os testes por vitórias. Começou com um 4-0 ao Benfica, seguindo-se triunfos ante o Estoril (4-1), Belenenses SAD (4-0), Farense (5-1), Bournemouth (2-1) e Sp. Braga (2-1).- Boa tarde! O Benfica disputa a partir das 19 horas de hoje o último jogo de preparação da pré-temporada. O adversário é o Rennes, de França, sendo que o encontro vai ser disputado no Estádio da Luz. Acompanhe connosco o jogo em direto!