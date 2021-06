Benfica renova contrato com Adidas e revela novos equipamentos

O Benfica e a Adidas renovaram o contrato até 2027. A marca alemã vai continuar a equipar as águias até 2027, anunciou o clube no respetivo site. Ao mesmo tempo, foram divulgados os equipamentos para 2021/22, confirmando-se o encarnado com as cores do emblemas habituais e o branco como alternativo, sendo que em ambas está a Emirates.





Aí estão as novas camisolas do Benfica para 2021/22



A última renovação havia sido renovado em 2014, sendo que o contrato chegava ao fim no final deste mês. Benfica e Adidas sublinham a "longa e forte relação" de mais de 30 de anos (1983/84, 1989/90, 1997/98, 2026/27). "O Benfica continua a fazer parte de uma família de elite onde estão presentes os maiores clubes do mundo", atirou Luís Filipe Vieira, líder dos encarnados.Por sua vez, Marta Rios, diretora-geral da Adidas Iberia, lembrou que os benfícios colhidos com a parceria com "um dos melhores clubes do mundo do desporto". "Este acordo ajuda-nos a cumprir a nossa missão de ser a melhor marca de desporto do mundo. Da mesma forma, reforça a nossa intenção de sermos líderes na categoria de futebol", referiu.As negociações com a Adidas já estavam em curso e o acordo foi agora revelado. Da mesma forma, a renovação com a Emirates deve ser anuncida nos próximos dias.Relativamente aos novos equipamentos, são descritos como tendo "um estilo mais clássico. "A camisola principal apresenta a cor tradicional e a alternativa volta ao tom branco com riscas encarnadas e o símbolo a preto", finalizando-se: "Um dos detalhes mais notórios nesta época é o ano de fundação 1904 nas costas."