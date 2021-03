Benfica renova com Adrian Bajrami

O Benfica anunciou esta quinta-feira a renovação de contrato com o defesa-central Adrian Bajrami. "É um orgulho para mim e para a minha família toda. Estou feliz por estar aqui e poder ajudar o clube e a equipa. "Quero continuar o meu trabalho e chegar lá acima, onde muitos chegaram", afirmou, à BTV, o jogador suíço de 18 anos.





Adrian Bajrami está a cumprir a terceira época no clube, tendo chegado ao Benfica Campus em 2018/19 proveniente do Young Boys. O defesa assume que a adaptação "não foi nada fácil". "Vim da Suíça, sem falar português e sem conhecer o país. Os primeiros quatro meses não foram fáceis, mas depois adaptei-me muito bem, tive muita ajuda do Benfica e dos meus colegas. Estou muito feliz", afirmou o jovem, que é um dos jogadores mais utilizados pelos Sub-23 do Benfica (tem 16 jogos e um golo), apesar de ser ainda júnior."É também uma experiência para mim, jogar com pessoas mais velhas, com equipas mais fortes", analisou Adrian Bajrami, que é internacional jovem pela Suíça mas já representou a Albânia nos Sub-19. "Estou na seleção da Suíça, foi um sonho chegar lá porque foi lá que eu nasci. Mas também é importante ter a dupla nacionalidade porque nunca vou esquecer de onde os meus pais vêm… É uma ajuda para mim também. O futebol na Suíça, na Albânia e em Portugal é muito diferente, mas eu gosto do futebol português", concluiu.