Benfica renova com defesa de 18 anos

O Benfica anunciou a renovação do contrato de Tomás Tavares, defesa-central de 18 anos que está no clube há 9 épocas.





"Encaro esta renovação com grande responsabilidade, levo aqui um grande símbolo ao peito. Tento sempre fazer o melhor pelo clube, daí ter renovado para continuar a prestar os meus serviços ao Benfica", disse o jogador à BTV. "É sempre com grande motivação que encaro cada dia que aqui venho para treinar e para jogar. Estou muito orgulhoso do meu percurso", acrescentou.O defesa ingressou no Benfica com nove anos (2010), proveniente da Escola de Futebol Fernando Chalana. Na temporada 2018/19, sendo ainda júnior de primeiro ano, alinhou na equipa B (dois jogos na Premier League International Cup, e ainda foi chamado para 6 desafios na 2.ª Liga, mas não chegou a estrear-se) e também nos sub-23 (19 jogos, tendo sido o 3.º mais utilizado na fase final da Liga Revelação, com 810 minutos jogados). Pelos juniores, efetuou 12 partidas: seis na Youth League e outras tantas no Campeonato Nacional.