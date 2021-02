Benfica renova com Gerson Sousa

O Benfica anunciou esta sexta-feira ter renovado contrato com Gerson Sousa, de 18 anos. "Sinto-me muito feliz porque são muitos anos nesta casa. Sinto que sou reconhecido pelo meu trabalho e que apostam em mim. Adoro o clube, é o do meu coração. Fico muito feliz por esta aposta", afirmou à BTV o atacante que pode jogar como avançado ou extremo e chegou ao Benfica em 2010 quando integrou o Centro de Formação e Treino benfiquista de Faro.





"Continuo a evoluir e a melhorar dentro e fora de campo, como pessoa e jogador. Estou muito feliz por continuar no clube", acrescentou o jogador, que iniciou o seu percurso desportivo no clube algarvio CD Odiáxere.Gerson Sousa integrou o Benfica Campus em 2014/15 e sagrou-se campeão nacional de Iniciados em 2016/17 e de Juvenis em 2018/19. Na época atual, o jovem jogador disputou, até ao momento, 17 jogos e apontou três golos. Tem 13 jogos e três golos na Liga Revelação e quatro jogos na Liga SABSEG, prova em que se estreou a 1 de novembro de 2020, com o Leixões, na 8.ª jornada. Entrou aos 70 minutos."A adaptação tem sido fácil, porque na época passada já fazia jogos pelos Sub-23. Este campeonato é mais difícil, tem jogadores com mais idade e experiência, mas nós, com a nossa qualidade, conseguimos impor o nosso jogo", concluiu.