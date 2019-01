Benfica renova com Tiago Dantas

Tiago Dantas, de 18 anos, renovou contrato com o Benfica este domingo. No site oficial, as águias confirmam que a ligação do médio aos encarnados é agora válida até 2023."É uma renovação que tem muito significado para mim, pois é uma coisa que eu queria desde o início e é mais um passo para chegar onde quero, que é a equipa principal. Com a renovação e com o trabalho que eu desenvolvo no dia a dia estou mais perto de o alcançar. O interesse de clubes estrangeiros? São coisas que aparecem, é fruto de todo o trabalho que tenho feito e acho que isso tanto me beneficia a mim como ao Benfica pelo trabalho feito na formação e no centro de estágio. Favorece ambas as partes e estamos todos muito contentes com esta renovação. Gosto muito de estar aqui, esta é a minha casa, é o meu clube", afirmou ao site do Benfica.Tal como Record havia avançado , o jovem médio criativo, que completou 18 anos na véspera de Natal, esteve muito perto de assinar pelo Manchester City, que pretendia assegurá-lo a custo zero já a pensar na próxima temporada, mas uma conversa com Luís Filipe Vieira fê-lo optar pela continuidade na Luz.Segundo as informações recolhidas pelo nosso jornal, o presidente dos encarnados fez saber ao internacional sub-20 português que é um dos jogadores da formação no qual deposita mais esperanças para o futuro. Aliás, Record sabe que Luís Filipe Vieira deu mesmo a garantia de que o jovem futebolista fará parte do plantel que irá arrancar os trabalhos de pré-temporada em 2019/20, o que acabou por ser fundamental para convencer Tiago Dantas em definitivo a concordar com a renovação do contrato.Formado no Benfica, Tiago Dantas percorreu todos os escalões de formação, somando um título de juniores (2017/18) e quatro distritais (em benjamins, infantis, iniciados e juvenis)."Quando comecei não tinha noção de que podia chegar tão longe, mas com o avançar dos anos vamo-nos apercebendo, e eu fui-me apercebendo da minha qualidade e capacidade para chegar onde estou agora", avaliou o jogador que se estreou esta época pelo Benfica B (soma 15 jogos, cinco a titular, e um golo).A Seleção Nacional também está nos horizontes do jovem médio que soma sete internacionalizações nos vários escalões. "A Seleção está sempre presente na minha cabeça, é um objetivo que tenho sempre. Fui internacional Sub-19, as coisas estão a correr bem e é continuar a trabalhar para surgirem mais oportunidades", apontou o jovem médio.