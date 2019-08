Benfica renova contrato com avançado que há dois anos chegou ao Seixal vindo do Sporting

O Benfica anunciou no seu site a renovação do contrato de Tiago Gouveia, avançado de 18 anos que chegou há duas épocas ao Seixal, proveniente do Sporting, quando ainda era sub-17. Vai permanecer na Luz até 2024.





Na última temporada o jogador participou no Campeonato Nacional de juniores, na Youth League e na Liga Revelação, totalizando 24 jogos e 6 golos.Esteve no recente Campeonato da Europa de sub-19, onde um dos seus golos foi eleito pela UEFA o melhor da competição. Soma 24 internacionalizações nos escalões jovens e 9 golos.