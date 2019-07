Benfica renova contrato com Jair Tavares

O Benfica anunciou esta quarta-feira a renovação de contrato com Jair Tavares. As águias não divulgaram a duração do novo vínculo com o avançado de 18 anos, mas Record já avançara que o prolongamento do contrato seria de mais cinco épocas, ficando o jogador blindado com uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros.Através do seu site oficial, os encarnados assinalam o facto de Jair Tavares avançar para a décima temporada consecutiva ao serviço do clube, único emblema que representou na sua carreira.Na última época (2018/19), o jovem avançado efetuou 22 jogos (19 nos juniores, um na Youth League e dois pela equipa Sub-23) e marcou três golos.Com 18 anos, o avançado, que é primo de Renato Sanches, recebe uma prova de confiança da estrutura benfiquista.