Benfica renova contrato com Pedro Ganchas

O Benfica anunciou esta terça-feira a renovação de contrato de mais um jovem jogador: desta feita, foi a vez do central Pedro Ganchas, de 19 anos, prolongar a sua ligação às águias. Os encarnados não especificaram a duração do novo vínculo, mas, tal como Record anunciara no início de agosto, será até 2024."São muitos anos a representar o clube, é uma enorme satisfação e orgulho poder estar aqui nesta casa. Agora é continuar a trabalhar da melhor maneira possível para poder continuar aqui por muitos mais anos, se possível", afirmou ao site do Benfica, sublinhando a aposta do clube na formação: "Temos sentido por parte da direção que a aposta tem sido ligeiramente diferente e é uma satisfação poder receber essa confiança".O central, que na última época se dividiu entre as equipas de juniores e de sub-23 das águias – com 15 e 14 jogos, respetivamente –, viu reforçada a confiança dos responsáveis benfiquistas no trabalho efetuado e foi premiado. Ganchas já conta sete épocas de águia ao peito ainda que em 2017/18 tenha cumprido um período de empréstimo ao Sacavenense.O jovem defesa começou a carreira no Carregado tendo representado pela primeira vez os encarnados na temporada 2011/12, ainda nos infantis.