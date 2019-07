Benfica renova contrato com Sandro Cruz

O Benfica anunciou esta terça-feira a renovação de contrato com Sandro Cruz, tal como Record já havia avançado. Na nota publicada no site dos encarnados, não é referida a nova duração do novo vínculo do lateral-esquerdo, de 18 anos, mas o nosso jornal já havia avançado que o jovem jogador assinou por cinco temporadas, ficando assim ligado aos encarnados até 2024.





Sandro dividiu-se entre os juniores, a equipa B e ainda os sub-23, mas foi na formação de Luís Nascimento que registou mais jogos (15). No Benfica, é visto como um dos bons valores da formação.O defesa, atualmente integrado nos trabalhos de pré-época da equipa B, soma 13 internacionalizações (Sub-16 e Sub-17).