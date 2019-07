Benfica renova contrato com Tiago Dantas: os detalhes do novo contrato

Benfica aposta forte nestes 16 jovens



O Benfica anunciou a renovação de Tiago Dantas até 2024 (mais um ano do que o anterior contrato), um cenário já adiantado por. O médio de 18 anos fica com uma cláusula de 88 milhões de euros - apenas Gedson e Florentino têm cláusulas mais elevadas -, igual à de Nuno Tavares, que também renovou esta sexta-feira . Também o seu ordenado foi revisto em alta.Considerado uma das maiores promessas do Seixal, Dantas está a fazer a pré-época com a equipa principal e os responsáveis benfiquistas quiseram, desde já, segurar um dos jogadores com maior margem de progressão.